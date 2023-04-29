Накличете злидні та хвороби: ніколи не ставте ці речі на стіл

Чому порожні пляшки не можна ставити на стіл

Коли ви святкуєте за столом щось чи просто зібралися з близькими, то порожню пляшку ставлять на підлогу. Звідки ж пішла ця народна прикмета?

Адже неодноразово наші бабусі чи інші старші люди забороняли спорожнілу пляшку повертати на стіл. Оскільки наслідки цього можуть бути дуже сумними.

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Що може статись, якщо порожню пляшку не поставити під стіл

Якщо ви спорожнили пляшку, але поставили на стіл, то у вашій родині може початися справжня "чорна смуга". Які проблеми очікують:

нещастя в родині;

злидні прийдуть у ваш дім, а фінансовий добробут та достаток залишать його;

може привернути в домівку хвороби;

для жінок порожня пляшка на столі – проблеми з дітонародженням;

у пустій пляшці може оселитися злий дух чи прокляття, які потім приноситимуть невдачі.

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Як пояснити прикмету

Багато хто вважає, що порожні пляшки на столі – бідність для будинку та його жителів. Якщо ж їх поставили на стіл, то господиня не буде мати чим накрити цей стіл.

Крім цього, раніше вважалося, якщо господиня залишила порожню пляшку на столі, то гостям вже варто дякувати за прийом та йти додому.

Здебільшого, порожні пляшки займають вільний простір на столі та заважають гостям. Тому її дуже просто розбити чи зачепити.

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