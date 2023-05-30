Проблеми на роботі, у сім'ї чи зі здоров'ям: яким знакам зодіаку загрожують неприємності у червні

Червень 2023 року стане часом випробувань для чотирьох уродженців зодіакального кола. Якщо в одних неприємності торкнуться виключно роботи, то на інших чекають проблеми в сімейному житті та зі здоров'ям.

Про це УНІАН заявив астролог Влад Росс. За його словами, у зоні ризику Риби, Діви, Скорпіони, Тельці.

Рибам загрожують конфлікти на роботі, їм буде важко порозумітися з колегами. Уродженцям знаку варто оминати гострі кути, щоб не загострювати ситуацію. Крім того, виникнуть проблеми зі здоров'ям – Риби найбільш схильні до нещасних випадків, переломів і різких захворювань, алергій.

Діви у червні можуть стати жертвами підступів колег, у них будуть плести інтриги за спиною. З проблем зі здоров'ям – можуть бути алергічні реакції, також слід стежити за шлунково-кишковим трактом. У разі потреби відразу ж звернутися до гастроентеролога.

Скорпіонам не варто обговорювати зарплатне питання з керівництвом, щоб не нариватися на неприємності.

Марс у перший місяць літа буде у четвертому будинку Тельців, тож їм загрожують сварки з другою половинкою та найближчими родичами. Причому грандіозний конфлікт може спалахнути через дрібниці.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.

Також астрологи виділяють чотири знаки зодіаку, які не люблять людей. Їхнє коло спілкування дуже вузьке, вони не поспішають пускати інших у свій світ і здаються досить замкнутими.