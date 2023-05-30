Проблемы на работе, в семьи или со здоровьем: каким знакам зодиака грозят неприятности в июне

Июнь 2023 года станет временем испытаний для четырех уроженцев зодиакального круга. Если у одних неприятности затронут исключительно работу, то других ждут проблемы в семейной жизни и со здоровьем.

Об этом УНИАН заявил астролог Влад Росс. По его словам, в зоне риска Рыбы, Девы, Скорпионы, Тельцы.

Рыбам грозят конфликты на работе, им будет трудно найти общий язык с коллегами. Уроженцам знака стоит обходить острые углы, чтобы не обострять ситуацию. Кроме того, возникнут проблемы со здоровьем – Рыбы наиболее подвержены несчастным случаям, переломам и резким заболеваниям, аллергиям.

Девы в июне могут стать жертвами козней коллег, у них будут плести интриги за спиной. По проблемам со здоровьем – могут быть аллергические реакции, также нужно следить за желудочно-кишечным трактом. В случае необходимости сразу же обратиться к гастроэнтерологу.

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Скорпионам не стоит обсуждать зарплатный вопрос с руководством, чтобы не нарываться не неприятности.

Марс в первый месяц лета будет в четвертом доме Тельцов, так что им грозят ссоры со второй половинкой и ближайшими родственниками. Причем грандиозный конфликт может разгореться из-за мелочи.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоевывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.