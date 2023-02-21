Продукти, які допоможуть прибрати неприємний запах з холодильника: простий лайфхак
Час від часу, навіть якщо ви періодично прибираєте у холодильнику та протираєте полиці, з цього кухонного гаджета може неприємно пахнути.
Якщо з нового холодильника пахне пластмасою, можна просто протерти його всередині розчином соди. Треба розвести у літрі теплої води 2 ст. л. соди та протерти всі полиці й стінки.
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Якщо ж запах з'явився у холодильнику, яким ви вже користувалися, варто його почистити від продуктів, термін придатності яких сплив, потім вимити його та просушити.
Якщо ви не маєте змоги це зробити, то є продукти та засоби, які дозволять прибрати неприємні аромати з холодильника.
Перше – це сода, можна насипати її у блюдця чи чашечки для кави та розставити на поличках.
Природними поглиначами неприємного запаху є шкірки від цитрусових. Їх можна також розкласти на поличках холодильника, а потім міняти їх на нові, коли вони засохнуть.
Також неприємні запахи може прибрати спирт – налийте його у відкриту посудину й поставте до холодильника.
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