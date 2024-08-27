Прогноз магнітних бур до кінця тижня: дві доби лупитиме потужний шторм

Геомагнітні шторми у вівторок, 27 серпня, сягнули небезпечного К-індексу чотири. Цей рівень магнітних бур відноситься до "жовтого" класу потужності.

За даними сервісу Meteoagent, 28 серпня потужність магнітної бурі триматиметься на рівні чотирьох балів. Попередній прогноз свідчить, що кінця серпня небезпечних геомагнітних штормів не варто очікувати.

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Магнітні бурі сьогодні й календар на тиждень

Чи є сьогодні магнітні бурі. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Чи є сьогодні магнітні бурі. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Магнітні бурі можуть викликати наступні симптоми:

Дратівливість, апатія, агресія, депресія.

Підвищена стомлюваність.

Нудота, відсутність апетиту.

Запаморочення, головні болі.

Прискорене серцебиття.

Перепади артеріального тиску.

Сонливість, або безсоння.

Ломота в кістках, слабкість у м'язах, біль у місцях старих травм.

Загострення хронічних захворювань.

Як захиститися від впливу магнітних бур

Фахівці радять у дні магнітних бур більше часу присвятити своєму здоров'ю. Зокрема, варто більше часу проводити на свіжому повітрі, зменшити вживання кави та міцних напоїв, вживати більше води, зосередитися на відпочинку. Також варто намагатися менше стресувати.

Нагадаємо, науковці з'ясували, що масштабна сонячна буря "подарувала" Землі нове радіаційне кільце.

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