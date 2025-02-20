Прогноз щодо бензину справджується: які ціни фіксуються на українських АЗС

На українських АЗС знизилася ціна на бензин А-95. Станом на 19 лютого його середня вартість становить 56,89 грн/л, що на 1 копійку дешевше, ніж напередодні. Проте в діапазоні 56,87-56,9 грн/л ціна тримається ще з 6 лютого, коли відбулося зростання на 6 копійок. Отже, поточна динаміка відповідає попереднім прогнозам.

За інформацією Консалтингової групи "А-95", станом на 19 лютого великі мережі АЗС встановили ціни на бензин у межах 52,95-59,99 грн/л. Про це пише OBOZ.UA.

Найвищу вартість зафіксовано у:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,74 грн/л;

SOCAR – 59,49 грн/л.

Прогноз щодо бензину справджується: які ціни фіксуються на українських АЗС. Джерело: Мінфін Прогноз щодо бензину справджується: які ціни фіксуються на українських АЗС. Джерело: Мінфін

Читайте також: Майже ніхто про це не знає: на АЗС є "секретна кнопка", яка дозволяє зливати пальне (відео)

Заправки "Авантаж 7" пропонують найвигідніші ціни на рівні 52,95 грн за літр, а також мережа "Фактор" має ціну 53 грн за літр.

Прогноз щодо бензину справджується: які ціни фіксуються на українських АЗС. Джерело: Мінфін Прогноз щодо бензину справджується: які ціни фіксуються на українських АЗС. Джерело: Мінфін

Як зміняться ціни на бензин у найближчі дні?

Експерти прогнозують, що в найближчі дні ціни на пальне залишаться стабільними. Це пов’язано з тим, що основний шлях доставки бензину в Україну – залізниця, і негоди на Чорному морі не вплинули на постачання, повідомляє delo.ua.

"Дефіцит не зачепив бензину, оскільки ...обсяги постачання морем відносно невеликі. Цього тижня ціни на бензин на АЗС залишаться незмінними", – зазначили аналітики.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українські АЗС невдовзі перепишуть ціни на бензин.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!