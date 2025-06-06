Прогнози підтвердились: що відбувається з цінами на бензин в Україні

За останню добу на автозаправних станціях України відбулося незначне підвищення вартості бензину марки А-95. Так, станом на 4 червня його реалізують у середньому за 54,55 грн/л, що лише на копійку перевищує показник попереднього дня. Водночас з початку тижня ціна залишається стабільною: 2 червня вона була на аналогічному рівні, що узгоджується з попередніми прогнозами.

Як повідомляє delo.ua, протягом цього тижня, який завершується 8 червня, ціни на автозаправних станціях здебільшого залишатимуться стабільними. Ба більше, наголошується, що аналогічна тенденція збережеться впродовж усього червня.

Аналітики застерігають, що на ринку існують обґрунтовані фактори для зростання вартості пального, зокрема на 1 грн/л. Основною причиною є:

планова зупинка заводу OMV Petrom у Румунії на ремонт у червні; – цей виробник є ключовим постачальником бензину в Україну;

тимчасове припинення роботи підприємства може призвести до нестачі цього виду палива в країні.

Попри це, повідомляється, що провідні мережі АЗС, які постачають високоякісний спиртовий бензин, не планують підвищення цін, аби зберегти лояльність клієнтів. Це пояснюється необхідністю конкурувати із внутрішніми виробниками бензину А-95, які пропонують продукцію нижчої якості.

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Яка зараз вартість бензину в Україні

За інформацією Консалтингової групи "А-95", на великих автозаправних станціях ціни на бензин коливаються в межах 49,5-57,99 грн за літр. Найвищий рівень вартості спостерігається у мережах WOG, OKKO та "Рур груп" – 57,99 грн/л, тоді як Shell пропонує паливо за 57,95 грн/л.

Прогнози підтвердились: що відбувається з цінами на бензин в Україні. Джерело: Мінфін Прогнози підтвердились: що відбувається з цінами на бензин в Україні. Джерело: Мінфін

Найдоступніші ціни зафіксовані на АЗС "Укр-Петроль", де бензин коштує 49,5 грн/л, а також у мережі "Авантаж 7", де вартість становить 49,95 грн/л.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому бензин почали розбавляти спиртом і як це позначиться на якості та цінах на пальне.

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