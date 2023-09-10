Просто залийте цей засіб у бачок: як розв'язати проблему з нальотом на унітазі

Вапняний наліт на унітазі – це поширена проблема, яка може бути не тільки неприємною, але й шкідливою для здоров’я. Хімічні засоби, які часто використовують для видалення вапняного нальоту, можуть бути токсичними й викликати подразнення шкіри та очей.

На щастя, є кілька ефективних способів видалити вапняний наліт на унітазі без використання хімічних засобів.

Можна використати соду та оцет. Просто посипте унітаз содою, а потім налийте оцет. Реакція шипіння допоможе розчинити наліт. Залиште суміш на кілька хвилин, а потім ретельно протріть унітаз щіткою.

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Допоможе й лимонна кислота. Вона є ефективним засобом для видалення вапняного нальоту. Просто розчиніть 100 грамів лимонної кислоти в 1 літрі води. Залийте суміш в унітаз і залиште на кілька годин. Потім протріть унітаз щіткою.

Експерти радять раз на місяць зливати оцет в бачок унітаза.

Зазначається, щоб очистити та видалити залишки нальоту всередині бачка унітаза, потрібно спустити з нього воду, перекрити кран, аби вона не потрапляла всередину та налити оцет в пляшку з пульверизатором. Потім почніть розпилювати оцет на стінки зливного бачка. Залиште оцет діяти одну-дві години. Потім візьміть щітку з довгою ручкою й гарно промийте бачок.

Запустіть у бачок воду та кілька разів змийте її в унітаз, щоб позбутися запаху оцту.

"Цей безпомилковий прийом дозволяє ефективно видаляти наліт з унітазів і покласти край неприємним запахам, які можуть виходити з труб", – йдеться у повідомленні.

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