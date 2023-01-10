Простий та ефективний засіб, як захистити помідори від хвороб та шкідників

Чимало українців звикли вирощувати помідори в себе на городі. Проте часто різні хвороби та шкідники вражають плоди та саму рослину.

Є один простий та ефективний спосіб, який захистить томати від цих проблем. Про нього розповіли у Telegram-каналі "Дача. Сад та город".

Спочатку не всі вірять в ефективність соди. Проте, як виявилося, обприскування содовим розчином дійсно є відмінним варіантом профілактики.

Як приготувати суперзасіб з соди для томатів

Щоб приготувати захисний розчин з соди:

1. Покладіть в 5 л ємність з теплою водою 1 ст. ложку соди і стільки ж соняшникової олії.

2. Додатково додайте 20-30 г натертого мила.

3. Добре перемішайте рідину.

4. Обприскайте грядки з помідорами.

Обробку потрібно проводити 1 раз на 12-14 днів.

Сода допоможе від пожовтіння листя

Сода є відмінним помічником від пожовтіння листя томатів. Щоб рослини були здоровими і міцними, просто кілька разів обприскайте грядки.

Для цього покладіть в 10 л ємність з теплою водою 1 ст. ложку соду. Ретельно перемішайте рідину. Обробіть грядки з томатами. Це потрібно робити вранці або ввечері.

Як захистити томати від хвороб та шкідників - як обробляти помідори за допомогою соди

Нагадаємо, гарні рослини та квіти можна виростити з живців. Особливо, якщо знати кілька важливих секретів.

Серйозними шкідниками в саду та на городі є слимаки. Вони завдають рослинам великої шкоди, оскільки їдять молоді рослини, квіти та й самі плоди. Ще однією проблемою від слимаків є те, що вони атакують розсаду. Як їх позбутися, читайте у матеріалі UAportal.

Також частою проблемою на дачі, в саду та городі є кроти. Проте кілька простих та доступних трюків дозволять позбутися цієї проблеми.

За садом потрібно доглядати у будь-яку пору року. Важливо не запускати грибні хвороби, вчасно боротися зі шкідниками та лише примножувати врожай.

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