Простое и эффективное средство, как защитить помидоры от болезней и вредителей

Многие украинцы привыкли выращивать помидоры у себя на огороде. Однако часто разные болезни и вредители поражают плоды и растение.

Есть один простой и эффективный способ, который защитит помидоры от этих проблем. О нем рассказали в Telegram-канале "Дача. Сад и огород".

Поначалу не все верят в эффективность соды. Однако, как оказалось, опрыскивание содовым раствором действительно является отличным вариантом профилактики.

Как приготовить суперсредство из соды для томатов

Чтобы приготовить защитный раствор из соды:

1. Уложите в 5 л емкость с теплой водой 1 ст. ложку соды и столько же подсолнечного масла.

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2. Добавьте 20-30 г натертого мыла.

3. Хорошо размешайте жидкость.

4. Опрыскайте грядки с помидорами.

Обработку нужно проводить 1 раз в 12-14 дней.

Сода поможет от пожелтения листьев

Сода является отличным помощником от пожелтения листьев томатов. Чтобы растения были здоровыми и крепкими, просто несколько раз опрыскивайте грядки.

Для этого уложите в 10 л емкость с теплой водой 1 ст. ложку сода. Тщательно перемешайте жидкость. Разделайте грядки с томатами. Это нужно делать утром или вечером.

Напомним, красивые растения и цветы можно вырастить из черенков. Особенно если знать несколько важных секретов.

Серьезными вредителями в саду и огороде есть улитки. Они наносят растениям большой вред, поскольку едят молодые растения, цветы и сами плоды. Еще одной проблемой от улиток является то, что они атакуют рассаду. Как от них избавиться, читайте в материале UAportal.

Также частой проблемой на даче, в саду и огороде есть кроты. Однако несколько простых и доступных трюков позволят избавиться от этой проблемы.

За садом нужно ухаживать в любое время года. Важно не запускать грибные болезни, своевременно бороться с вредителями и только умножать урожай.

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