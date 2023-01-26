Простий та зручний лайфхак для тих, хто не вміє користуватись паличками для суші

Деякі люди просто не відвідують заклади з японською кухнею через те, що не вміють користуватись паличками для суші. По-перше, навчитись цьому не так і важко. А якщо ви за якоюсь причиною не хочете це робити, вам допоможе наступний лайфхак.

Про цей зручний та простий спосіб розповіла користувачка з ніком @ailsaclare у своєму TikTok, а ролик, який подивилось майже 11 мільйонів людей, отримав понад 1 мільйон вподобайок.

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Попри популярність азійської кухні, далеко не кожен може похизуватись своїми навичками користування паличками. Та щоб їсти ними, вам знадобиться лише звичайна серветка.

Покладіть кінці паличок на серветку один навпроти одного та щільно обмотайте їх серветкою, після чого акуратно стисніть разом. Таким чином палички не вислизнуть з рук, а завдяки серветці їх буде набагато легше тримати.

Користувачі в коментарях оцінили цей лайфхак та подякували блогерці за гарну пораду.

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