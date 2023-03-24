Простий рецепт тіста для великодньої паски: якими продуктами треба запастися

Рецептів тіста для випікання великодніх пасочок в Україні певно стільки ж, скільки й вірян, що святкують це світле та величне свято. Пропонуємо вам рецепт класичного тіста для святкових пасок, з приготуванням якого справляться навіть новачки у кухонних справах.

Кухар Євген Клопотенко радить для випікання класичної паски готувати опару – змішувати дріжджі з теплим молоком та невеликою кількістю цукру. Тож зважте, що цей рецепт тіста потребуватиме, аби у вас серед продуктів були свіжі дріжджі та молоко. До того ж аби паски були ще більш смачними, можна додавати у тісто сухофрукти, цукати чи ізюм.

Читайте також: Паска: базовий рецепт, оригінальні ідеї для прикрашання

А ще подбайте про паперові формочки для випікання великодніх смаколиків – вони значно полегшать процес готування.

Рецепт тіста для класичної паски

Які продукти потрібно придбати:

Пшеничне борошно вищого ґатунку – приблизно 800 грамів

Молоко 2,5% жирності – 220 мл

"Живі" дріжджі – 25 грамів

Яйця - 2 шт

Сметана 20% – 2 ст. л.

Цукор – 225 г та ще столова ложка для опари

Ванільний цукор – 10 г

Вершкове масло 82,5% – 100 г

Олія соняшникова – 2 ст. л.

Сіль – щіпка

Як приготувати:

Вершкове масло нагрійте до кімнатної температури. Якщо будете використовувати ізюм чи сухофрукти, помийте їх та просушіть. Ізюм дрібнити не треба, а от сухофрукти варто порізати. Опара – нагрійте молоко та вкришіть у нього живі дріжджі. Перемішайте до повного розчинення. Додайте слову ложку цукру й перемішайте, щоб він розчинився. Накрийте чистим рушником або харчовою плівкою та залиште в теплому місці на 20 хвилин, щоб дріжджі почали працювати. Опара має збільшитися у два рази. Потім почніть готувати тісто. Додайте в опару яйце та один жовток. Всипте 225 г цукру, 10 г ванільного цукру та дрібку солі. Потім додайте 100 г розм'якшеного вершкового масла й сметану. Добре перемішайте все віничком. Почніть вводити просіяне борошно й перемішувати тісто, воно має бути м'яким, однорідним та еластичним. Сформуйте з тіста кулю, викладіть у велику глибоку миску, змащену соняшниковою олією. Накрийте рушником і залиште в теплому місці на годину, аби воно піднялося. Потім знову вимісіть тісто та знову замісіть кулю й залиште на годину. Після цього тісто треба знову пом'яти й вже потім додавати ізюм, або подрібнені цукати чи сухофрукти.

Як випікати паску:

Поставте духовку грітися на 180 градусів у режимі конвекції.

Формочки для пасок змастіть або маслом, або олією, але не дуже рясно. Поставте деко на пряму поверхню, застеліть його пергаментом й поставте на нього змащені форми, або вони не стикалися одна з одною.

Форми для випікання пасок треба заповнювати тістом на 2/3 їх об'єму. Потім формочки з тістом треба накрити сухим рушником та поставити у тепле місце, щоб тісто трохи піднялося.

Випікайте паски в духовці, розігрітій до 180 градусів протягом 20-35 хвилин в залежності від розміру форм. Використовуйте режим конвекції чи верхнього та нижнього нагріву. Перевіряйте готовність гострою дерев'яною паличкою.

Коли витягнете готові паски, дайте їм охолонути, а самі можете приготувати глазур.

Кухар Клопотенко підказав, як зробити солодку помазку для пасок з апельсиновим смаком.

Для цього в сотейник всипте 200 г цукрової пудри, додайте сік половини апельсина та добре перемішайте. Отриману цукрову масу нанесіть на паски та прикрасьте декоративною посипкою.

Пропонуємо дізнатися, коли в Україні відзначатимуть Великдень-2023 та чи будуть на свято додаткові вихідні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!