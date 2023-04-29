Прості способи позбутися запаху поту, якщо немає дезодоранту для пахв

Якщо ви зранку після душу помітили, що ваш дезодорант для пахв скінчився, не варто одразу бігти в магазин. Деякі підручні засоби здатні впоратися із запахом поту не гірше за спеціальні антиперспіранти.

Перше, на що варто звернути увагу, чи є у вас перекис водню. Цей засіб не врятує від потовиділення, але якщо ви спітнієте, то запах поту не з'явиться протягом кількох годин. Просто змочіть ватний диск перекисом та протріть область під пахвами.

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Можливо, у вас є антисептичне мило, або навіть звичайний антисептик для рук. Вони теж здатні на деякий час блокувати бактерії, що змушують піт погано пахнути.

Врятувати може й дитяча присипка або тальк. Ці засоби нейтралізують зайву вологу та поглинуть неприємний запах. Їх наносять на шкіру тонким шаром.

Лимонний сік – він зменшить потовиділення та усуне неприємний запах.

Настій з ромашки та соди – 50 грамів ромашки заваріть у літрі води, охолодіть протягом години й додайте столову ложку соди. Цим розчином можна протирати місця підвищеної пітливості на тілі.

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