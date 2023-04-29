Сода та порошок: як позбутися різкого запаху поту на речах

Піт залишає після себе неприємний запах та жовті сліди, особливо на білих та світлих речах. Як ефективно позбавитись від слідів поту розбирався UaPortal.

Прання

Замочіть річ у воді середньої температури. Додайте мило чи порошок та залиште на три години. Відправте у пральну машину. Крім того, перед пранням можна додати у барабан оцет чи соду.

Кисневі відбілювачі

Добре виводять плями від поту кисневі відбілювачі для білого чи кольорового одягу. Користуйтесь ними згідно з інструкцією.

Сода

Нанесіть соду на забруднені ділянки та залишіть на 30 хвилин. Змийте соду та відправте у пральну машину.

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Спирт

Розведіть спирт з водою у пропорції 1:1. Нанесіть на тканину та висушіть на сонці.

Господарське мило

Намильте забруднені ділянки та залиште на 30 хвилин, після чого виперіть. Часто використовувати цей спосіб на яскравих тканинах не можна.

Сіль

Розчиніть 2 столові ложки солі у 250 мл води і нанесіть розчин на пляму. Залиште на 2 години та виперіть.

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