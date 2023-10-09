Прості способи усунути неприємні запахи в туалеті: жодної хімії

Неприємні запахи в туалеті – це поширена проблема, яка може зіпсувати настрій і навіть викликати головний біль. Існує багато способів позбутися цих запахів, в тому числі без використання хімічних ароматизаторів.

Оскільки хімічні ароматизатори можуть бути шкідливими для здоров'я, можна використати більш безпечні та натуральні альтернативи.

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Спробуйте соду – вона є природним абсорбентом, який допомагає видалити неприємні запахи. Просто посипте трохи соди в унітаз або насипте порошок у місткість й поставте у туалетній кімнаті. Соду потрібно міняти щодня на свіжу, а стару, що увібрала запахи, модна викидати в унітаз.

Мелена кава має сильний аромат, який допомагає маскувати неприємні запахи. Використовуйте її так само як і соду, або можете насипати каву у полотняні мішечки й розвісити у туалетній кімнаті.

Можна спробувати рослинне деревне вугілля – просто помістіть кілька цілих або порошкоподібних шматочків у миску, тканинний мішечок або нейлонову панчоху, та розмістіть там, де неприємно пахне, щоб очистити повітря.

Нагадаємо, ми вже писали, як чистити та дезинфікувати унітаз часником. Цей спосіб дозволить підтримувати туалет в чистоті та вбити всі бактерії.

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