Перевірені прості методи, як швидко зняти старі шпалери

У разі бажання зробити ремонт у будинку власноруч, можна зіткнутися з проблемою, що старі шпалери не так вже й легко здерти. З паперовими шпалерами проблем не буде, але якщо це вінілові чи флізелінові, то доведеться трохи заморочитися.

Фахівці з ремонтів зауважують, що поспішати зривати старі шпалери не варто. Для початку потрібно запастися такими інструментами:

шпателі (широкий та вузький);

ніж;

валик перфоруючий або голчастий;

шпалерний "тигр";

губка.

Якщо у вас паперові шпалери, їх легко здерти починаючи знизу й тягти полотно доверху. Якщо вони погано сходять, треба допомагати їм шпателем, однак не перестарайтеся, аби не пошкодити поверхню стіни.

Якщо частини паперових шпалер погано сходять, їх оббризкують водою, бажано теплою, потім залишають відмокати хвилин 10-15 й зішкрібають залишки шпателем.

Для кращої ефективності можна підготувати спеціальний розчин. Для цього вам знадобиться гаряча вода (відро), рідке мило і столова ложка соди. Змішайте все та нанесіть губкою на шпалери. Цей розчин ефективно розм’якшує клей та полегшує обдирання шпалер.

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Щоб віддерти флізелінові чи вінілові шпалери, теж варто починати здирати їх зі стіни знизу й тягти полотно доверху. Якщо окремі ділянки не піддаються зриву, можна їх змочити, але перед тим використати спеціальні інструменти, що ушкоджують поверхню таких шпалер, аби вони могли промокнути.

"Шпалери, верхній шар яких вологостійкий, попередньо обробляються шпалерним "тигром", перфоруючим або голчастим валиком. Змочувати полотна слід по ділянках, щоб волога не висихала до видалення змоченої ділянки", – йдеться у повідомленні.

Фахівці додають, що у продажу є чимало спеціальних засобів, які швидко і добре вбираються шпалерами й дозволяють їх легко зняти.

Головне – дотримуватись інструкції під час підготовки складу. Зазвичай порошок, рідина або гель розлучається водою, традиційним способом наноситься на поверхню полотна і залишається на вказаний на упаковці час. Водостійкі матеріали для кращого просочення рекомендується попередньо обробити ножем або шпалерним тигром. Спосіб виправдав себе при застосуванні на шпалерах різних видів, включаючи текстильні", – кажуть експерти.

Існує ще один метод для легкого зняття шпалер – це відпарювання. Потрібно взяти праску, або парогенератор. Увімкнути й пропарити полотна шпалер. Старий клей відійде й шпалери легко піддаватимуться демонтажу.

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