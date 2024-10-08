Перевірка військово-облікових документів: у ТЦК нагадали всі особливості

В Україні чоловіки віком від 18 до 60 років повинні постійно мати при собі військово-обліковий документ у паперовому вигляді або його електронну версію, а також документ, що підтверджує особу.

У Харківському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки нагадали про ключові моменти перевірки військово-облікових документів. Про це пише "Судово-юридична газета".

Документи у "Резерв+"

Електронний військово-обліковий документ надає можливість уповноваженим представникам ТЦК та СП, Нацполіції, Держприкордонслужби сканувати його за допомогою різних пристроїв (телефонів, планшетів), що підтримують застосунок Резерв+ та оснащені камерою.

Варто зауважити, що електронний документ вважається дійсним лише при наявності QR-коду, без якого його використання неможливе.

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Непридатність QR-коду до зчитування технічними пристроями є причиною для відмови у підтвердженні військово-облікового документа в електронному вигляді.

"Право на перевірку військово-облікового документа (військово-облікового документа в електронній формі) у резервістів та військовозобов’язаних під час мобілізації надається представникам територіального центру комплектування та соціальної підтримки, уповноваженим вручати повістки", – зазначено у повідомленні.

Перевірка документів

Перевірка військово-облікового документа (як у електронній формі, так і в паперовому вигляді) у чоловіків віком від 18 до 60 років може проводитися:

у прикордонній смузі;

у контрольованих прикордонних зонах, а також на пунктах пропуску через державний кордон України – співробітниками підрозділів прикордонної охорони або їх структурних відділів Державної прикордонної служби;

у місцях проживання, роботи, навчання, громадських місцях, будівлях та спорудах, де збирається велика кількість людей, а також на блокпостах – уповноваженими представниками територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки або працівниками поліції.

"У ході перевірки документів перевіряється приналежність громадян щодо військового обов’язку, звіряються їхні персональні дані, дані військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, резервістів (територіального центру комплектування та соціальної підтримки)", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кому з українців точно не прийде повістка поштою.

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