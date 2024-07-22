Перевірте свої долари: які купюри не хочуть приймати в банках та обмінниках

Банки та пункти обміну валют можуть на законних підставах не приймати певні іноземні купюри, наприклад, долари, якщо вони мають пошкодження.

Згідно з діючими нормами, вони мають право відмовлятися від банкнот, які мають пошкоджені елементи дизайну та захисту або ж друкарські недоліки. Про це пише OBOZ.UA.

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Крім того, у банках можуть не приймати долари, які мають зміни початкового кольору паперу або зображень. А також:

порвані/різані;

обпалені/старі/гнилі;

які мають загальні забруднення або такі, що займають половину банкноти (у тому числі видимі в ультрафіолетових променях).

"У таких серйозних випадках банкноти можна здати на інкасо (за окрему плату. – Ред.). А всі решта, навіть зім’яті, трішки забруднені або потерті, повинні прийматися до обміну", – зазначили в регуляторі.

Також НБУ підкреслює, що банкам та іншим фінансовим установам не дозволяється встановлювати обмеження за номіналом або роком випуску для дійсних і справжніх іноземних банкнот. Це означає, що старі купюри, які зберегли хороший стан, від українців приймати зобов'язані.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, що в Україні обмежать перекази з банківських карток.

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