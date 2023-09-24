Пряне та ароматне: Як зробити варення з яблук за 5 хвилин
Яблука – це дарунок природи, який можна використовувати для приготування безлічі смачних страв та десертів. Серед них особливо виділяється яблучне варення, яке не тільки підходить як поширений засіб заготівлі на зиму, але й має неймовірний смак.
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Це однорідне, густе варення можна використовувати у будь-якій випічці, від хліба до млинців. Навіть просто їсти ложкою воно дарує неперевершений смаковий досвід. Цей рецепт яблучного варення – простий спосіб зберегти смак літа і насолодитися його смаком протягом холодних зимових днів, пише сайт "Як зробити".
Рецепт Яблучного Варення за 5 хвилин
Час приготування: 2-3 години (з просочуванням)
Порції: 2
Інгредієнти:
- 1 кілограм яблук
- 200 грамів цукру
- Кориця
- Ваніль
- Гвоздика
Приготування:
- Почнімо з підготовки яблук. Їх можна нарізати тонкими скибочками, кубиками або великими шматочками. Важливо зробити це так, як вам зручно.
- Подрібнені яблука перекладаємо в глибокий посуд та посипаємо цукром. Залишаємо на кілька годин для просочування. Якщо у вас обмежений час, то можна починати готувати відразу, але у цьому випадку потрібно додати трохи води до суміші, щоб цукор почав плавитися і не пригорів.
- Нагріваємо цю суміш на маленькому вогні до кипіння і продовжуємо варити ще близько 5 хвилин. Постійно помішуючи, уникаємо пригорання до дна. Додаємо корицю, ваніль та гвоздику для аромату.
- Гаряче варення розкладаємо у заздалегідь стерилізовані банки і щільно закручуємо кришками, які також мають бути стерилізовані.
- Перевертаємо банки догори дном, вкутуючи їх у теплу ковдру, і залишаємо до повного охолодження.
- Готове варення зберігаємо у темному та прохолодному місці.
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