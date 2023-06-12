Стрибучі п'ятиповерхівки: антарктичний науковий центр показав любовні ігри китів (унікальне відео)

Українським полярникам, як працюють у Національному антарктичному науковому центрі в Антарктиді, вдалося зняти рідкісні кадри – стрибки горбатих китів.

Відео опубліковане на сторінці центру у Фейсбуці. Полярники зазначають, що їм вдалося зафільмувати унікальне видовище, "яке навіть не кожен дослідник може спостерігати за рік в Антарктиді".

Науковці кажуть, що дорослі особини горбатих китів можуть бути до 15 метрів у довжину. "Це приблизно, як 5-поверховий будинок. Тож уявіть: сидите ви в човнику посеред океану, чекаєте вдалого моменту, щоб сфотографувати візерунок на хвості горбаня для його ідентифікації, а тут перед вами вистрибує "китова п'ятиповерхівка", – додали у центрі.

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Щодо причин таких стрибків, дослідники вважають, що вони таким чином або намагаються позбутися паразитів, які масово живуть на їхній шкірі, або намагаються комунікувати між собою.

"У теплих водах, де кити живуть взимку й розмножуються, це також може бути частиною "любовних ігор". Тобто залицяння до самиць або відлякування конкурентів.Але це лише гіпотези, тому що ми й досі дуже мало знаємо про цих найбільших тварин планети, майже винищених людиною під час китобійного промислу", – кажуть дослідники.

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