Вчені зафіксували, як горбаті кити влаштовують собі СПА на дні океану (рідкісні кадри)

Вперше науковці показали кадри, на яких зафіксовано дивні процедури, які влаштовують собі горбаті кити на дні океану. Виявилося, що вони влаштовують собі спа – зчищають із себе мертву шкіру та паразитів, щоб зберегти здоров'я своєї шкіри.

На відео, опублікованому науковцями, можна побачити як кити "катаються" по піщаному дну Тихого океану в затоці Голд-Кост на глибині до 50 метрів. Так кити скидають ектопаразитів, які роблять величезних тварин менш динамічними.

Відео дня

Горбачі спеціально вибирають місця, які підходять для "пілінгу", – прокоментували це відео морські біологи.

Читайте також: Катастрофічні зміни клімату: що очікує людство протягом наступних 80 років

У дослідженні, публікованому в Journal of Marine Science and Engineering, зазначається, що горбатих китів і раніше помічали плаваючими біля морського дна, але це вперше, коли дослідники зафіксували їхні "ігри з піском".

Зазначається, що перекочування китів по піску також може бути пов'язане із соціальною діяльністю — наприклад, грою чи відпочинком. Біологи спостерігали таку поведінку в контексті спілкування – після залицяння чи суперництва, а також після інших форм спілкування.

Пропонуємо дізнатися, як вчені випадково знайшли новий вид глибоководної акули, яка відкладає яйця на дні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!