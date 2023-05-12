Ученые зафиксировали, как горбатые киты устраивают себе СПА на дне океана (редкие кадры)

Впервые ученые показали кадры, на которых зафиксированы странные процедуры, устраивающие горбатые киты на дне океана. Оказалось, что они устраивают спа – счищают с себя мертвую кожу и паразитов, чтобы сохранить здоровье своей кожи.

На видео, опубликованном учеными, можно увидеть, как киты "катаются" по песчаному дну Тихого океана в заливе Голд-Кост на глубине до 50 метров. Так киты сбрасывают эктопаразиты, которые делают огромных животных менее динамичными.

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Горбачи специально выбирают места, подходящие для "пилинга", – прокомментировали это видео морские биологи.

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В исследовании, публикуемом в Journal of Marine Science and Engineering, отмечается, что горбатых китов по-прежнему замечали плавающими у морского дна, но это впервые, когда исследователи зафиксировали их "игры с песком".

Отмечается, что перекат китов по песку также может быть связан с социальной деятельностью — например, игрой или отдыхом. Биологи наблюдали такое поведение в контексте общения – после ухаживания или соперничества, а также после других форм общения.

Предлагаем узнать, как ученые случайно обрели новый вид глубоководной акулы, которая откладывает яйца на дне.

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