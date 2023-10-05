Психологи назвали топ-4 фрази, які видають чоловіка-тирана

Часто ми починаємо зустрічатись з людиною, не підозрюючи, якою вона є насправді. Та є деякі фрази, які є червоними прапорцями в стосунках. Звертайте на них увагу, щоб вберегти себе від психічних травм.

Про це пише Радіотрек.

Заткнися" і "заспокойся":

Ці слова небезпечні тим, що їх часто вимовляють у гніві або роздратуванні. Крім того, ці висловлювання є не тільки агресивними, але і принижують почуття та емоції іншої особи. Це може бути ознакою емоційного насильства.

"Моя мама мені говорила / мене попереджала":

У відносинах між партнерами важливо бути на одній стороні та підтримувати один одного. Фраза, яка вказує на втручання третьої особи, наприклад, матері партнера, може свідчити про те, що відносини не є належним чином зосередженими на двох.

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"Ти така сама, як твоя мати":

Ця фраза намагається узагальнити негативні риси не лише вас, але і вашої родини. Хоча деяка спільність між родиною може бути природньою, загальний негативний висновок всю сім'ю є несправедливим.

"Мені все одно":

Якщо ваш партнер говорить, що йому байдуже до чогось, це може перекладати відповідальність на вас та вказувати на його відмову приймати активну участь у відносинах.

Також, це сигнал відсутності інтересу або турботи вашого партнера по відношенню до вас.

Нагадаємо, ми вже писали, як приймати складні рішення.

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