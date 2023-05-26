ПЦУ перейшла на новий календар: коли тепер святкують церковні свята

Православна церква України на архієрейському соборі проголосувала за перехід на новий церковний календар 24 травня. Раніше на такий крок уже наважилася УГКЦ.

У зв'язку з цим церковні свята змінять свої дати з 1 вересня 2023 року. Водночас кожна парафія самостійно вирішуватиме, чи переходити на новий календар.

Таким чином, майже всі церковні свята ПЦУ відзначатиме одночасно з католиками. Зокрема, дата Великодня та пов'язаних з ним свят, таких як Трійця і Вознесіння Господнє, вираховується за місячним календарем.

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Католики та православні користуються різною методикою обчислення дати свята. Втім, ПЦУ залишить стару методику обчислення свята.

Згідно з новим церковним календарем, у 2023 році свята припадають на наступні дати:

Вознесіння Господнє 2023 – 25 травня (дата не змінюється).

Трійця 2023 – 4 червня (дата не змінюється).

Різдво Іоанна Хрестителя 2023 (Івана Купала) – 24 червня (замість 7 липня).

Апостолів Петра та Павла 2023 – 12 липня (замість 29 червня).

Пророка Іллі 2023 – 20 липня (замість 2 серпня).

Маковея (Медовий Спас) – 1 серпня (замість 14 серпня).

Преображення Господнє 2023 – 6 серпня (замість 19 серпня).

Успіння Пресвятої Богородиці 2023 – 15 серпня (замість 28 серпня).

Різдво Пресвятої Богородиці 2023 – 8 вересня (замість 21 вересня).

Воздвиження Хреста Господнього 2023 – 14 вересня (замість 27 вересня).

Покров Пресвятої Богородиці 2023 – 1 жовтня (замість 14 жовтня).

Архістратига Михайла 2023 – 8 листопада (замість 21 листопада).

Введення в храм Пресвятої Богородиці 2023 - 21 листопада (замість 4 грудня).

Андрія Первозванного 2023 – 21 листопада (замість 4 грудня).

День святого Миколая 2023 – 6 грудня (замість 19 грудня).

Різдво Христове 2023 – 25 грудня (замість 7 січня).

Собор Пресвятої Богородиці 2023 – 26 грудня (замість 8 січня).

Щедрий вечір, день святої Маланки 2023 – 31 грудня (замість 13 січня).

Нагадаємо, 29 березня біля стін Лаври почали збиратися віряни, що є прихильниками УПЦ МП. Вони заявили, що відстоюватимуть право митрополита УПЦ МП Павла Лебедя й надалі проводити богослужіння на території Лаври.

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