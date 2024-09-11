Пускав ракети по Одесі: неподалік Севастополя зник винищувач Су-30СМ вартістю 50 млн доларів – ЗМІ

Стало відомо про інцидент, який стався вночі 10 вересня неподалік Севастополя. Російський винищувач Су-30СМ, який брав участь у ракетному обстрілі українського узбережжя разом із Су-35, раптово зник з радарів після випуску ракет.

За даними джерел Telegram-каналу "Кримський вітер", російський літак випустив 4 ракети Х-31П з 6 доступних, після чого перестав відповідати на сигнали. Зникнення літака спровокувало масштабні пошукові роботи з залученням гелікоптерів Мі-8 та Ка-27.

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У районі зникнення літака було виявлено велику масляну пляму та уламки літака, зокрема крило. Однак підняти їх на поверхню не вдалося.

Причини катастрофи поки що залишаються нез'ясованими. Серед можливих версій називають збиття літака українським винищувачем F-16 або ж "самогубство пілота".

Паблік пише, що у пошуковій операції брали участь гелікоптери Мі-8 та Ка-27 з аеродрому ЧФ росії в Качі.

"У квадраті, показаному на карті, було знайдено масляну пляму діаметром близько 3 км, а також уламки літака, у тому числі крило. Підняти нічого не змогли", – йдеться у повідомленні.

Місце, де зник літак. Джерело: t.me/Crimeanwind/66980 Місце, де зник літак. Джерело: t.me/Crimeanwind/66980

Зазначається, що вартість втраченого винищувача складала 50 млн доларів.

Нагадаємо, у Тюменській області двоє школярів за обіцянку отримати 5 мільйонів рублів пробралися на територію гелікоптерного майданчика в аеропорту Ноябрьска, облили вертоліт Мі-8 горючої рідиною, що стояв там, і підпалили. Вони підпалювали вертоліт цигарками. Пожежі не сталося. Тоді один із хлопців закурив другу сигарету і після цього встромив її в рідину. У цей момент і стався вибух.

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