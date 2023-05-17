'Нехай допомагають': російський депутат запропонував відправляти на війну безпритульних собак (відео)

Законодавці на росії вигадують нові способи для поповнення своєї армії. Один з депутатів Державної думи рф Федот Тумусов під час засідання заявив, що на війну треба відправити безпритульних собак великих порід.

Він вважає, що таким чином можна розв'язати проблему нестачі живої сили та проблеми із поширення на росії безпритульних псів.

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Коли депутати Держдуми обговорювали законопроєкт про порядок поводження з безпритульними тваринами, Тумусов сказав:

"У нас в країні дуже багато кінологів, які можуть навчити собак усіляким різним навичкам. Чи розглядали ви такий варіант, коли ну крупних таких агресивних собак кінологи навчили б та відправили в зону "спеціальної воєнної операції". Хай допомагають витягати поранених, у розміновуванні беруть участь".

За словами депутата, як показує досвід Великої вітчизняної війни, вони можуть брати участь і в інших справах", – додав Тумусов.

Додамо, що минулого року депутат від Компартії росії Віктор Макаров запропонував використовувати бездомних собак на війні як протитанкову зброю. Це теж сталося під час обговорення проблеми з безпритульними тваринами. "Пропоную виховати цих собак для підриву танків", – заявляв він.

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