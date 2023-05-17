'Пусть помогают': российский депутат предложил отправлять на войну бездомных собак (видео)

Законодатели на россии придумывают новые способы для пополнения своей армии. Один из депутатов Государственной думы рф Федот Тумусов во время заседания заявил, что на войну нужно отправить беспризорных собак крупных пород.

Он считает, что таким образом можно решить проблему нехватки живой силы и проблемы распространения на россии беспризорных псов.

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Когда депутаты Госдумы обсуждали законопроект о порядке обращения с беспризорными животными, Тумусов сказал:

"У нас в стране очень много кинологов, которые могут научить собак всяким разным навыкам. Рассматривали ли вы такой вариант, когда ну крупных таких агрессивных собак кинологи научили бы и отправили в зону "специальной военной операции". Пусть помогают вытаскивать раненых, в разминировании принимают участие".

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По словам депутата, как показывает опыт Великой отечественной войны, они могут участвовать и по другим делам", – добавил Тумусов.

Добавим, что в прошлом году депутат от Компартии России Виктор Макаров предложил использовать бездомных собак на войне как противотанковое оружие. Это тоже произошло при обсуждении проблемы с беспризорными животными. "Предлагаю воспитать этих собак для подрыва танков", – заявлял он.

Ранее в сети рассказали историю о служебной собаке породы кане-корсо по имени Вася, которая запуталась в проводах и отгрызла себе лапу, вернувшись на позиции ВСУ.

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