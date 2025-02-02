Мандрівка до Європи з "Укрзалізницею": ціни на квитки та популярні напрямки потягів
Минулого місяця "Укрзалізниця" ввела в експлуатацію три нові потяги, що курсують до Європи. Тепер українці можуть вибирати з 20 міжнародних маршрутів для подорожей.
Інформацію про міжнародні потяги та ціни на квитки можна знайти на офіційному сайті "Укрзалізниці".
Міжнародні потяги з України
Зараз українці мають змогу подорожувати потягами з Києва, Харкова, Одеси та Дніпра до міст Польщі, Молдови, Австрії та Угорщини.
Ціни на квитки до Польщі:
- Київ – Варшава – 76,20 євро
- Київ – Хелм – 44,80 євро
- Київ – Перемишль – 44,80 євро (І клас), 31,20 євро (ІІ клас)
- Київ – Перемишль (потяг) – 47,90 євро
- Харків – Хелм – 56,90 євро
- Дніпро – Хелм – 59,59 євро
- Харків – Перемишль – 58,40 євро
- Запоріжжя – Перемишль – 60,10 євро
- Одеса – Перемишль – 49,10 євро
- Рава-Руська – Варшава – 29,60 євро (І клас), 26,40 євро (ІІ клас)
- Львів – Перемишль – 15,80 євро (І клас), 10,80 євро (ІІ клас)
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Ціни на квитки до Угорщини:
- Київ – Будапешт – 67,30 євро
- Львів – Будапешт – 49,90 євро
- Мукачево – Будапешт – 25,00 євро
- Чоп – Будапешт – 35,50 євро (І клас), 23,60 євро (ІІ клас)
Ціни на квитки до Австрії:
- Київ – Відень – 89,60 євро
- Львів – Відень – 71,20 євро
- Чоп – Відень – 70,30 євро (І клас), 43,90 євро (ІІ клас)
Ціни на квитки до Молдови:
- Київ – Кишинів – 2 0192,91 грн (плацкарт), 3 051,24 грн (купе), 5 658,68 грн (СВ)
- Львів – Кишинів – 3 965 грн (купе)
У грудні 2024 року було відкрито новий потяг Київ – Будапешт. Також до столиці Угорщини можна дістатися зі Львова, Мукачева та Чопа. Ціни на квитки варіюються від 25 до 67 євро.
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