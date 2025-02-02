Мандрівка до Європи з 'Укрзалізницею': ціни на квитки та популярні напрямки потягів

Минулого місяця "Укрзалізниця" ввела в експлуатацію три нові потяги, що курсують до Європи. Тепер українці можуть вибирати з 20 міжнародних маршрутів для подорожей.

Інформацію про міжнародні потяги та ціни на квитки можна знайти на офіційному сайті "Укрзалізниці".

Міжнародні потяги з України

Зараз українці мають змогу подорожувати потягами з Києва, Харкова, Одеси та Дніпра до міст Польщі, Молдови, Австрії та Угорщини.

Ціни на квитки до Польщі:

Київ – Варшава – 76,20 євро

Київ – Хелм – 44,80 євро

Київ – Перемишль – 44,80 євро (І клас), 31,20 євро (ІІ клас)

Київ – Перемишль (потяг) – 47,90 євро

Харків – Хелм – 56,90 євро

Дніпро – Хелм – 59,59 євро

Харків – Перемишль – 58,40 євро

Запоріжжя – Перемишль – 60,10 євро

Одеса – Перемишль – 49,10 євро

Рава-Руська – Варшава – 29,60 євро (І клас), 26,40 євро (ІІ клас)

Львів – Перемишль – 15,80 євро (І клас), 10,80 євро (ІІ клас)

Читайте також: Подорож з комфортом: про які несподівані безкоштовні можливості не здогадуються пасажири Укрзалізниці

Ціни на квитки до Угорщини:

Київ – Будапешт – 67,30 євро

Львів – Будапешт – 49,90 євро

Мукачево – Будапешт – 25,00 євро

Чоп – Будапешт – 35,50 євро (І клас), 23,60 євро (ІІ клас)

Ціни на квитки до Австрії:

Київ – Відень – 89,60 євро

Львів – Відень – 71,20 євро

Чоп – Відень – 70,30 євро (І клас), 43,90 євро (ІІ клас)

Ціни на квитки до Молдови:

Київ – Кишинів – 2 0192,91 грн (плацкарт), 3 051,24 грн (купе), 5 658,68 грн (СВ)

Львів – Кишинів – 3 965 грн (купе)

У грудні 2024 року було відкрито новий потяг Київ – Будапешт. Також до столиці Угорщини можна дістатися зі Львова, Мукачева та Чопа. Ціни на квитки варіюються від 25 до 67 євро.

Раніше ми розповідали про нову послугу від "Укрзалізниці" у швидкісних поїздах.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!