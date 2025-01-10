З'явилася нова послуга від 'Укрзалізниці' у швидкісних поїздах: що змінилося та як реагують пасажири

Мандрівники, які планують поїздки швидкісними поїздами "Інтерсіті+" від "Української залізниці", тепер мають можливість самостійно обирати місця відповідно до напрямку руху чи проти нього.

Про це повідомив Олександр Перцовський, голова правління АТ "Укрзалізниця". Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Тепер ви можете самі вирішувати, обрати місце за чи проти напрямку руху в Інтерсіті+", – зазначено в заяві компанії. Перцовський також подякував IT- і продуктовій командам за впровадження цієї функції, додавши: "Дякую, що довели справу до кінця!"

Більшість громадян позитивно оцінили нову послугу. "О, чудово! Це завжди було для мене проблемою через слабкий вестибулярний апарат", – поділилася своїми враженнями одна з пасажирок у коментарі на Facebook-сторінці УЗ.

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"Маленька стрілочка в застосунку – великий крок для зручності. Дякую!" – написав інший користувач.

Деякі майбутні пасажири висловили занепокоєння з приводу нововведення. "Ідея цікава, але чи не станеться так, що місця по ходу руху займатимуть насамперед?" – зауважив один із користувачів Facebook. Інші ж запропонували керівництву УЗ зосередитися на вирішенні більш нагальних питань, наприклад, підвищенні заробітної плати працівникам.

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