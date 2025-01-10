Появилась новая услуга от 'Укрзализныци' в скоростных поездах: что изменилось и как реагируют пассажиры

Путешественники, которые планируют поездки по скоростным поездам "Интерсити+" от "Украинской железной дороги", теперь имеют возможность самостоятельно выбирать места в соответствии с направлением движения или против него.

Об этом сообщил Александр Перцовский, председатель правления АО "Укрзализныця". Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Теперь вы можете сами решать, выбрать место за или против направления движения в Интерсити+", – говорится в заявлении компании. Перцовский также поблагодарил IT- и продуктовую команду за внедрение этой функции, добавив: "Спасибо, что довели дело до конца!"

Большинство граждан положительно оценили новую услугу. "О, здорово! Это всегда было для меня проблемой из-за слабого вестибулярного аппарата", – поделилась своими впечатлениями одна из пассажирок в комментарии на Facebook-странице УЗ.

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"Маленькая стрелочка в приложении – большой шаг для удобства. Спасибо!" – написал другой пользователь.

Некоторые будущие пассажиры выразили обеспокоенность по поводу новшества. "Идея интересная, но не случится ли так, что места по ходу движения будут занимать прежде всего?" – заметил один из пользователей Facebook. Другие же предложили руководству УЗ сосредоточиться на решении более неотложных вопросов, например, повышении заработной платы работникам.

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