'путін не готується до миру, а починає нові наступальні дії' – генсек НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що президент рф володимир путін розпочав нові наступальні операції проти України. На його думку, це помітно з кількості додаткових сил, які росія перекидає на схід України.

Про це він сказав на брифінгу в понеділок, передає "Європейська правда". Столтенберг наголосив, що НАТО підтримуватиме Україну до кінця розв'язаної путіним війни.

"Майже через рік після вторгнення путін не готується до миру, а починає нові наступальні дії", – зазначив Столтенберг.

Він додав, що для України насамперед важлива підтримка на полі бою.

"Швидкість врятує життя. Якщо путін виграє в Україні, це стане сигналом для авторитарних держав у світі", –заявив генсек НАТО.

Він також вважає, що те з якою інтенсивністю відбуваються бої на сході України свідчить про новий наступ росії.

"Для мене це лише наголошує на важливості вчасності у постачанні Україні зброї, обладнання, запчастин. Чим швидше ми це зробимо, тим більше життів ми врятуємо й прокладемо шлях до мирного вирішення конфлікту", – вважає генсек НАТО.

Зазначимо, що в українській розвідці повідомили, що у росії наразі недостатньо ресурсів для того, щоб почати нове повномасштабне вторгнення.