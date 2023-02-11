У ГУР прокоментували можливий повторний масштабний наступ росіян

В українській розвідці прокоментували інформацію, що росія може готувати новий масштабний наступ на нашу країну. В ГУР вважають, що наразі росія не має ресурсів, щоб почати нове вторгнення "до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого".

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк у коментарі виданню Kyiv Post зауважив, що "росія вже розпочала повномасштабний наступ 24 лютого минулого року, який триває й сьогодні".

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Черняк вважає, що російські війська найближчими тижнями планують активізувати свої зусилля у східних областях України, зокрема, вони намагаються "знайти слабкі місця в нашій обороні".

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"Однак, за нашою інформацією, російське командування не має достатніх ресурсів для широкомасштабних наступальних дій. Головною метою російських військ залишається досягнення хоча б якогось тактичного успіху на сході України", – сказав він.

Черняк каже, що російський диктатор владімір путін "віддав наказ захопити території Донецької та Луганської областей до березня".

Представник ГУР також поділився інформацією, що росія відчуває брак високоточної зброї, проте "продовжить використовувати ракетний терор проти мирного населення в Україні".

За його даними, росіяни вже використали понад 80 відсотків високоточних ракет. "Вони намагаються відновити своє виробництво, але поки це їм не вдається", — додав Черняк.

Також він сумнівається у вторгненні зі сторони Білорусі, вважаючи, що росія використовує територію сусідньої країни для підготовки мобілізованих. Проте, вона не матиме достатніх сил і засобів, щоб розпочати масований наступ на Україну з цього напрямку найближчими тижнями.

"Станом на сьогодні сформованих ударних груп немає", – заспокоїв Черняк.

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Він додав, що навіть якщо з Білорусі не розпочнеться широкомасштабний наступ, Україна буде змушена залишити війська біля її кордонів, щоб протистояти можливим провокаціям.

Нагадаємо, раніше начальник ГУР Кирило Буданов поділився прогнозом на 2023 рік. За його словами, новий рік може стати переможним для нашої країни.

Своєю чергою заступниця глави Міноборони Ганна Маляр прокоментувала бойову ситуацію на сході України. За її словами, російські окупанти не покидають спроб прорвати українську оборону.

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