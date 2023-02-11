В ГУР прокомментировали возможное повторное масштабное наступление россиян

В украинской разведке прокомментировали информацию, что россия может готовить новое масштабное наступление на нашу страну. В ГУР считают, что у россии нет ресурсов, чтобы начать новое вторжение "к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля".

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк в комментарии изданию Kyiv Post отметил, что "россия уже начала полномасштабное наступление 24 февраля прошлого года, которое продолжается и сегодня".

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Черняк считает, что российские войска в ближайшие недели планируют активизировать свои усилия в восточных областях Украины, в частности, они пытаются "найти слабые места в нашей обороне".

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"Однако, по нашей информации, у российского командования нет достаточных ресурсов для широкомасштабных наступательных действий. Главной целью российских войск остается достижение хотя бы какого-то тактического успеха на востоке Украины", – сказал он.

Черняк говорит, что российский диктатор владимир путин "отдал приказ захватить территории Донецкой и Луганской областей до марта".

Представитель ГУР также поделился информацией, что россия испытывает нехватку высокоточного оружия, однако "продолжит использовать ракетный террор против мирного населения в Украине".

По его данным, россияне уже использовали более 80 процентов высокоточных ракет. "Они пытаются возобновить свое производство, но пока это им не удается", — добавил Черняк.

Также он сомневается во вторжении со стороны Беларуси, считая, что Россия использует территорию соседней страны для подготовки мобилизованных. Тем не менее у нее не будет достаточных сил и средств, чтобы начать массированное наступление на Украину с этого направления в ближайшие недели.

"По состоянию на сегодня сложившихся ударных групп нет", — успокоил Черняк.

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Он добавил, что даже если с Беларуси не начнется широкомасштабное наступление, Украина будет вынуждена покинуть войска у ее границ, чтобы противостоять возможным провокациям.

Напомним, ранее начальник ГУР Кирилл Буданов поделился прогнозом на 2023 год. По его словам, новый год может оказаться победным для нашей страны.

В свою очередь заместитель главы Минобороны Анна Маляр прокомментировала боевую ситуацию на востоке Украины. По ее словам, российские кафиры не покидают попыток прорвать украинскую оборону.

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