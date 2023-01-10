Путін не змінив цілі і готовий далі продовжувати війну в Україні, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав увесь світ не послаблювати свою підтримку Україні. На його думку, Альянс має бути готовим до ймовірного продовження війни.

Про це він заявив у ході спільної прес-конференції з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. На його думку, росію не можна не дооцінювати, оскільки там продовжується мобілізація та підготовка військових.

"Вони демонструють готовність насправді зазнавати втрат, але продовжувати війну. Немає ознак, що президент путін змінив спільну ціль його жорстокої війни проти України", - заявив Столтенберг.

Столтенберг закликав НАТО до готовності на довгострокову перспективу підтримки України, навіть незважаючи на виснаження запасів країн-членів Альянсу і Євросоюзу.

"І звичайно, коли ми виснажуємо наші запаси, існує лише єдине довгострокове рішення - треба більше робити", - сказав він.

З його слів, міністри оборони країн-членів Альянсу восени вирішили наростити виробництво боєприпасів.

"Мета полягає в тому, щоб ми могли продовжувати і також посилювати нашу підтримку України. Тому що ми бачили, що Росія зазнала великих втрат в Україні через мужні українські солдати, і професіоналізм і налаштованість Збройних сил України", — заявив Столтенберг.

Нагадаємо, що раніше генсек НАТО заявляв, що з початком зими москва почала бомбардувати енергосистему України, щоб поставити країну на коліна.

Про постачання нової зброї для України раніше заявляли у США. Йдеться про відправку бойових машин піхоти М2 Bradley.

Також стало відомо, що Франція передасть Україні бронетранспортери ACMAT Bastion.

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