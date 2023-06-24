Путін звернувся до росіян у зв’язку з ситуацією навколо Пригожина і вагнерівцями (відео)

Президент рф Володимир Путін звернувся до громадян через неспокійні події, пов’язані з Пригожиним та вагерівцями. Після заяви очільника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, який пізно ввечері 23 червня оголосив "війну" проти російського Міністерства оборони та Генштабу, це перша реакція Кремля.

Про це повідомляє телеграм-канал SHOT.

Зокрема, Путін заявив, що "росія веде тяжку боротьбу своє майбутнє. Проти нас спрямована військова машина Заходу" та наголосив, що "ми боремося за наш суверенітет та незалежність, за право бути і залишатися росією, державою з тисячолітньою історією".

Також Путін назвав ударом у спину спробу розколоти суспільство.

Крім того, він заявив, що "непомірні амбіції привезли до зради".

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Диктатор сказав, що "влада не дасть повторитися розколу в росії, ми захистимо народ", "будь-які чвари треба відкинути в період спецоперації, зараз вирішується доля нашого народу".

І попередив, що діяти буде жорстко: "Будь-яка смута — смертельна загроза, наші дії будуть жорсткими".

Путін відкрито заявив про нейтралізацію всіх, хто до цього причетний: "Збройні сили росії отримали необхідний наказ щодо нейтралізації тих, хто організував збройний заколот".

Нагадаємо, в Ростові вагнерівці захопили Міноборони.

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