путін з Аліною Кабаєвою живуть у резиденції на Валдаї на кошти з "общака" від продажу горілки

путін з Кабаєвою живуть у Валдаї на гроші з кіпрського офшору Ermira Consultants

Російський диктатор володимир путін живе разом з гімнасткою та ймовірною мати його дітей Аліною Кабаєвою у резиденції на Валдаї, навколо якої вже побудували вдосталь VIP сіл. Для купівлі нерухомості вони користуються коштами путіна з кіпрського офшору Ermira Consultants – компанії є "общаком" для путіна і його оточення. Загалом Кабаєва та її близькі користуються нерухомістю на суму щонайменше 120 млн доларів. Про це пише видання "Проект".

Помічниці та двоюрідні сестри гімнастки постійно бувають у резиденції, а одна з сестер навіть має житло неподалік. Для Кабаєвої та дітей побудували окремий дерев'яний терем, такий самий окремий будинок для неї є поруч із палацом путіна.

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У 2018 році побудували таємну залізницю, якою він приїжджає до резиденції, імовірно, на своєму бронепоїзді. У 2021 році біля терема Кабаєвої було споруджено човновий причал, з якого можна переплисти канал і опинитися в парку площею 28 гектарів. Околиці резиденції є заповідними місцями, зокрема включають територію Валдайського національного парку, що охороняється законом.

Крім прибудов до палаців путіна, у Кабаєвої є найбільший пентхаус у росії. Він розташований у житловому комплексі "Королівський парк" у Сочі, його також купили на кошти з "общака" Путіна на Кіпрі, що теж доводить зв'язок Кабаєвої з ним. Площа пентхауса становить 2600 квадратних метрів, у ньому є басейн, кінотеатр, патіо і власний вертолітний майданчик, а дизайн розробляв Валентин Юдашкін. У 2021 році пентхаус Кабаєвої визнали "найбільшою квартирою росії" – 2000 м.кв.

Кошти відмиваються через компанію Ermira Consultants, на яку записані частки у підприємствах, важливих для путіна. Зокрема, Ermira контролює компанію "Реал Инвест", що володіє товарним знаком горілки "Путинка".Оточення російського президента отримують кошти фактично з кожної проданої пляшки.

Дочірні компанії Ermira Consultants та її частки в деяких російських активах

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Журналісти поспілкувались з колишнім менеджером бізнесу одного з найближчих друзів путіна, який мав стосунок до управління таємною фінансовою мережею. За його словами, до 2015 року компанія належала підставному адвокату із Санкт-Петербурга Владиславу Копилову, але насправді з рахунків компанії оплачували покупки, зокрема квартири і будинки, для путіна та його близьких.

З 2015 року володіння офшором ймовірно перейшло до людей олігарха Аркадія Ротенберга. Джерело заявило, що близькі путіна особисто зустрічалися з Ротенбергом, Юрієм Ковальчуком та їхніми підлеглими та говорили, що їм потрібно.

Житло купували на гроші фірми Ermira. Так 2011 року Кабаєвій купили на ці гроші 4 квартири в Сочі, які оформили на довірчих осіб. Зокрема, на бабусю Кабаєвої, яка живе у старому сільському будиночку в підмосков'ї.

Журналісти також з'ясували, що компанія з Кіпру збагачувалася і на колообігу акцій НМГ, головою ради директорів якої є Кабаєва. У 2013 році Ermira Consultants придбала 7,5% акцій за 76 млн євро, але вже через 3 місяці, ймовірно, продала їх структурам Геннадія Тимченка на 65,6 млн євро дорожче.

Також слід зазначити, що право власності на всю нерухомість, яку купує офшор путіна, належить його компанії або підставним особам, а не його родичам напряму.

Нагадаємо, джерело видання Express, що має контакти в Кремлі, стверджує, що володимир путін пройшов "ще один медичний огляд", поки президент США Джо Байден був у Києві.

Раніше Володимир Зеленський пояснив, чому не піде на переговори з путіним. За його словами, виключені будь-які компроміси щодо територій у межах потенційного миру.

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