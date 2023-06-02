'Путінські війська розбігаються': легіон 'Свобода росії' показав свою 'роботу' на Бєлгородщині (відео)

Бійці легіону "Свобода росії" та російського добровольчого корпусу (РДК), які 1 червня оголосили про нову фазу "звільнення Бєлгородської області росії", повідомили, яких результатів їм вдалося досягти за добу свого "наступу".

Зокрема, в легіоні заявили, що у селі Нова Таволжанка, яке знаходиться за 3 км від кордону з Україною, ведуться бойові дії проти російських військ. Там начебто вже дислокується воєнна техніка легіону.

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"Наш танк із прапором Вільної росії у селі Нова Таволжанка під Шебекіно. Доброго ранку з нашої Батьківщини! Продовжуємо боротьбу!" — повідомили в РДК.

Згодом російські добровольці опублікували відео битви з російськими солдатами у селі Нова Таволжанка. Вони показали, що зайняли позицію та ведуть вогонь зі стрілецької зброї.

"Робота нашої артилерії у Грайворонському районі. Знищено забезпечення та особовий склад противника, виведено з ладу кілька одиниць техніки. Путінські війська розбігаються посадками і житловими будинками, але наші коригувальники знаходять їх і там", – додали в легіоні.

Ближче до обіду 2 червня у легіоні зазначили, що унаслідок протистояння з російськими бойовиками на околицях с. Нова Таволжанка кілька їхніх бійців отримали поранення, їх доставлено до лікарні.

"Війська режиму, так само як і під Грайвороном, не зважають на цивільне населення. Вогнем артилерії накривають будь-які точки, де засікають рух легіонерів та РДК. Під Таволжанкою противник знищив машину Рено з цивільними, вважаючи, що це машина з нашою диверсійною групою. Щонайменше двоє цивільних загинули й це прямий наслідок непрофесіоналізму путінської армії", – розповіли в легіоні.

російські добровольці закликали мешканців Бєлгородщини не залишати укриття та "чекати на закінчення бойових дій у вашому районі".

Тим часом губернатор Бєлгородської області рф В'ячеслав Гладков у Телеграм-каналі так прокоментував події сьогоднішнього дня: "одразу кілька населених пунктів Білгородської області потрапили під обстріл ЗСУ".

Він заявив, що ЗСУ обстріляли ділянку автодороги у селищі Маслова Пристань Шебекинського округу. Осколки снарядів потрапили в автомобілі, що проїжджали повз.

"В одному з них їхало дві жінки, від отриманих травм вони загинули на місці. У другій машині є двоє постраждалих", – стверджує він. Гладков каже, що під обстріл потрапило село Тишанка Волоконовського району та хутір Леонівка Валуйського округу.

Нагадаємо, зранку 1 червня бійці "РДК" та легіону "Свобода Росії" оголосили про другу фазу "військової операції" на території рф. Бійці РДК та легіону заявили, що прорвали кордон на Бєлгородщині та просуваються у напрямку населеного пункту Шебекіно. Вони заявили, що знищили скупчення ворожої техніки у селищі Нова Таволжанка, поряд із містом Шебекіне.

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