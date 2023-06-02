'Путинские войска разбегаются': легион 'Свобода россии' показал свою 'работу' на Белгородщине (видео)

Бойцы легиона "Свобода россии" и русского добровольческого корпуса (РДК), которые 1 июня объявили о новой фазе "освобождения Белгородской области России", сообщили, каких результатов им удалось достичь за сутки своего "наступления".

В частности, в легионе заявили, что в селе Новая Таволжанка, которая находится в 3 км от границы с Украиной, ведутся боевые действия против российских войск. Там вроде бы уже дислоцируется военная техника легиона.

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"Наш танк с флагом Свободной россии в селе Новая Таволжанка под Шебекино. Доброе утро с нашей Родины! Продолжаем борьбу!" - сообщили в РДК.

Впоследствии российские добровольцы опубликовали видео сражения с русскими солдатами в селе Новая Таволжанка. Они показали, что заняли позицию и ведут огонь из стрелкового оружия.

"Работа нашей артиллерии в Грайворонском районе. Уничтожено обеспечение и личный состав противника, выведены из строя несколько единиц техники. Путинские войска разбегаются посадками и жилыми домами, но наши корректировщики находят их и там", – добавили в легионе.

Ближе к обеду 2 июня в легионе отметили, что в результате противостояния с российскими боевиками в окрестностях с. Новая Таволжанка несколько их бойцов получили ранения, они доставлены в больницу.

"Войска режима, равно как и под Грайвороном, не учитывают гражданское население. Огнем артиллерии накрывают любые точки, где засекают движение легионеров и РДК. Под Таволжанкой противник уничтожил машину Рено с гражданскими, считая, что это машина с нашей диверсионной группой. По меньшей мере двое гражданских погибли и это прямое следствие непрофессионализма путинской армии", – рассказали в легионе.

российские добровольцы призвали жителей Белгородщины не покидать укрытие и "ждать окончания боевых действий в вашем районе".

Между тем губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков в Телеграм-канале так прокомментировал события сегодняшнего дня: "Сразу несколько населенных пунктов Белгородской области попали под обстрел ВСУ".

Он заявил, что ВСУ обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа. Осколки снарядов попали в проезжавшие мимо автомобили.

"В одном из них ехали две женщины, от полученных травм они погибли на месте. Во второй машине двое пострадавших", - утверждает он. Гладков говорит, что под обстрел попали село Тишанка Волоконовского района и хутор Леоновка Валуйского округа.

Напомним, утром 1 июня бойцы "РДК" и легиона "Свобода россии" объявили о второй фазе "военной операции" на территории России. Бойцы РДК и легиона заявили, что прорвали границу на Белгородщине и продвигаются в направлении населенного пункта Шебекино. Они заявили, что уничтожили скопление вражеской техники в поселке Новая Таволжанка, рядом с городом Шебекино.

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