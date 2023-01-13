П'ять найкращих нарядів українки Вікторії Апанасенко на 'Міс Всесвіт' (фото)

Завтра, 14 січня, у США відбудеться фінал конкурсу краси "Міс Всесвіт". Україну на ньому представить Вікторія Апанасенко.

Перший етап грандіозного конкурсу відбувся, а учасниці встигли декілька разів з'явитися на публіці та поспілкуватися з пресою. UAportal зробив підбірку п'яти кращих нарядів Вікторії зі світлин, якими вона поділилася на сторінці в Instagram.

Першим у нашому переліку йде лук у вишитій сукні дизайнерки Юлії Магдич. Апанасенко зачарувала глядачів синьо-жовтою сукнею, яка вона обіграла жовтою сумочкою та синіми вечірніми туфлями.

Незабутнім був вихід Вікторії у сукні від бренду J'amemme. Українка приголомшила нарядом блакитного кольору з бежевим верхом та широким ременем. Певної строгості образу додали масивні сережки та волосся зібране у хвіст.

Схожим був образ у чорній мінісукні, всіяній сріблястими камінцями. Диско-аутфіт підкреслювали довгі сережки-підвіски та вечірній макіяж.

Етап завершення підготовки до конкурсу "Міс Всесвіт" Вікторія розпочала білосніжним костюмом з прямими штанами та оверсайзним жакетом. Образ доповнювали не лише грайливий мейкап, але й прикрашений камінчиками ліфчик.

На одних з останніх фото українка вразила аудиторію червоною сукнею з біло вишивкою від українського дизайнера FOBERINI.

Нагадаємо, дещо раніше Апанасенко красиво уникнула провокації росіянки Анни Ліннікової під час спільної фотосесії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!