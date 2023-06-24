П‘ять секретів ідеального селфі: поради професійних фотографів

З розвитком соцмереж,селфі стало дуже популярним. Ми виставляємо свої світлини та сподіваємось на безліч лайків, але деколи фото виходять не дуже вдалі. Це не повинно вас засмучувати, адже UaPortal підібрав для вас кілька порад, які зроблять ваші фото неперевершеними.

Підберіть освітлення

Хороше освітлення – головна запорука красивого фото. Найкраще фотографуватись при яскравому денному світлі. Якщо ви робите фото ввечері, використайте спалах та виставте спеціальний вечірній режим. Дуже допомагає кільцева лампа, яку використовують професійні блогери.

Протріть об’єктив камери

Банально, але якість фото покращиться. Забруднений об’єктив робить фото нечіткими, навіть якщо оптика якісна. Протирайте камеру перед фотографуванням.

Продумайте образ

Якщо ви дійсно хочете привернути до себе увагу – продумайте гарний образ. Гарний макіяж та стильний одяг одразу привернуть увагу до світлини. Зробіть вираз обличчя та позу невимушеними, ніби фотограф зловив вас за повсякденною справлю – читанням книги чи сніданком.

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Правильний одяг

Одяг має доповнювати загальний образ. Не одягайтесь занадто яскраво. Краще оберіть спокійні кольори. Одяг має бути зручним та стильним.

Вдалий ракурс

Правильний ракурс може забрати кілька років, приховати недоліки та покращити фігуру. Не обов’язково професійно займатись фотографією, щоб навчитись підбирати ракурс. Поекспериментуйте і у вас все вийде.

Нагадаємо, ми вже писали про прикмети, пов‘язані з фотографуванням.

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