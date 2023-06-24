Пять секретов идеального селфи: советы профессиональных фотографов

С развитием соцсетей, селфи стало очень популярным. Мы выставляем свои фотографии и надеемся на множество лайков, но порой фото получаются не очень удачны. Это не должно вас огорчать, ведь UaPortal подобрал несколько советов, которые сделают ваши фото непревзойденными.

Подберите освещение

Хорошее освещение – главный залог красивого фото. Лучше всего фотографироваться при ярком дневном свете. Если вы делаете фото вечером, используйте вспышку и выставьте специальный вечерний режим. Очень помогает кольцевая лампа, используемая профессиональными блоггерами.

Протрите объектив камеры

Банально, но качество фото улучшится. Загрязненный объектив делает фото нечеткими, даже если оптика качественная. Перед фотосъемкой протрите камеру.

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Продумайте образ

Если вы действительно хотите привлечь к себе внимание – продумайте удачный образ. Хороший макияж и стильная одежда сразу привлекут внимание к фотографии. Сделайте выражение лица и позу непринужденными, будто фотограф поймал вас за повседневным делом – чтением книги или завтраком.

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Правильная одежда

Одежда должна дополнять общий образ. Не одевайтесь слишком ярко. Лучше выберите спокойный цвет. Одежда должна быть удобной и стильной.

Удачный ракурс

Правильный ракурс может забрать несколько лет, скрыть недостатки и улучшить фигуру. Не обязательно профессионально заниматься фотографией, чтобы научиться подбирать ракурс. Поэкспериментируйте и у вас все получится.

Напомним, мы уже писали о приметах, связанных с фотографированием.

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