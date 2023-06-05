Никогда не фотографируйте эти предметы, иначе навлечете на себя беду

Пять вещей, которые нельзя фотографировать - почему нельзя фотографировать спящих людей и мертвецов

Как известно, фотографии могут нести негативную энергетику и даже вредить человеку. Поэтому некоторые предметы лучше не снимать на память.

Рассказываем, с какими фото следует быть осторожными и почему. Так вы можете навлечь беду и проблемы со здоровьем.

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1. Руины и заброшенные дома. Фото, на которых изображены такие объекты, содержат мощную отрицательную энергетику. Возле таких зданий лучше не фотографироваться, потому что назовете беду. Если же есть такие фотографии, то храните их в помещениях, в которых никто не живет.

2. Спящие люди. Все неоднократно слышали, что нельзя фотографировать сожгущих людей. Иначе вы даже бессознательно можете навредить ее биополю и навлечь проблемы со здоровьем. В особенности это касается маленьких детей.

3. Отображение зеркал. Такие фото могут привлекать конфликты, ссоры, проблемы и проблемы в жизни. Если же такие фото на телефоне, то они не принесут вреда. Однако не стоит их распечатывать.

4. Похороны. По мнению биоэнергетиков, не следует делать фото покойников и похоронной процессии. Тем более, хранить их в своем жилище, ведь это станет магнитом для негативных событий.

5. Черные кошки. Фото, на которых изображена черная кошка, могут привлечь неудачи и беды. Однако этот запрет касается не собственного животного, а только уличных или чужих.

Не нужно показывать распечатанные фото посторонним людям, завидующим или плохим намерениям. Они могут их использовать для наведения сглаза, порчи.

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Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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