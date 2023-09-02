П'ять способів, щоб зберегти колір речей під час прання у машинці

Як зберегти колір речей під час прання у пральній машині

Деякі натуральні продукти допоможуть відновити блиск та колір темних речей. Найцікавіше, що вони є на кожній кухні.

Щоб зберегти інтенсивність кольору темного одягу, не соромтеся використовувати п'ять натуральних продуктів. Не вдаючись до миючих засобів з хімічним вмістом, ви отримаєте чудовий результат, переконані експерти Sante Plus.

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Чайний пакетик і яблучний оцет

Простий чайний пакетик може повернути більш насичений колір вашим темним джинсам, светру, толстовці чи навіть футболці.

Все, що вам потрібно зробити, це наповнити таз гарячою водою, додати два пакетики настояного чаю та трохи яблучного оцту. Потім замочіть у ньому свій темний одяг, поки не захочете покласти його у пральну машину. Чай незабаром вплине на ваш темний одяг.

Перець

Перець – відмінний спосіб зберегти інтенсивність кольору і водночас пожвавити чорноту вашої білизни. Для цього просто насипте 2-3 ложки цієї спеції прямо в барабан вашої машини і в будь-яке інше відділення. Після прання ви помітите помітну різницю: одяг стане більш насиченого чорного кольору.

Лимон

Лимонний сік може оживити одяг тьмяного кольору. Просто замочіть його у гарячій воді, до якої ви додали лимонний сік, і залиште на кілька годин. Зрештою, помістіть у пральну машину. Речі стануть яскравішими та більш насиченого кольору.

Білий оцет і сіль

Щоб відновити темний колір вашого одягу, особливо чорного, просто налийте в пральну машину склянку білого оцту та 100 г солі та запустіть її. Відомо, що сіль запобігає появі кольорових пігментів, особливо на новому одязі.

Кава

Просто налийте чашку кави у відсік для миючих засобів, призначений для кондиціонера для білизни, а потім увімкніть пральну машину. Не соромтеся виконати повторне прання, щоб позбутися запаху кави. Таким чином, кава оживить чорний одяг і затемніть відтінки темних кольорів.

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