Плям як і не було: як відчистити речі за допомогою таблеток для посудомийки
Плями на одязі – це неприємна проблема, яка може зіпсувати навіть настрій. Однак існує багато способів вивести плями, і один з них – використовувати таблетки для посудомийної машини.
Таблетки для посудомийної машини містять інгредієнти, які допомагають розчинити жир і бруд, тому вони можуть бути ефективними при виведенні плям від жиру, кави, соків, соусів та інших забруднень.
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Щоб вивести пляму за допомогою таблетки для посудомийної машини, виконайте такі кроки:
- Розчиніть у трьох літрах теплої води одну таблетку для посудомийної машинки.
- Покладіть забруднені речі у тазик та полийте плями утвореним розчином.
- Залиште на годину.
- Потім покладіть речі до пральної машинки й додайте у барабан ще одну посудомийну таблетку.
- Увімкніть потрібний режим на пралці.
Цей лайфхак можна використовувати для виведення плям з будь-яких тканин, але важливо перевірити стійкість тканини до прання перед використанням таблеток для посудомийної машини.
Ось кілька додаткових порад щодо виведення плям з одягу:
- Якнайшвидше виведіть пляму.
- Чим довше пляма знаходиться на тканині, тим важче її буде вивести.
- Не використовуйте гарячу воду, оскільки це може "закріпити" пляму.
- Не використовуйте відбілювач, оскільки він може пошкодити кольорову тканину.
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