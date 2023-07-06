П'яточки будуть м'якими та гладенькими, як у малюків: допоможуть сода та лаванда

Час від часу, навіть якщо ви регулярно ходите на педикюр, п'ятки можуть ставати сухими та потрісканими. Якщо зайвих грошей для відвідування салону немає, можна провести процедуру самостійно.

Щоб забезпечити вашим ступням гладкість і красу, пропонуємо просту домашню процедуру, яке допоможе вам швидко досягти бажаного результату.

Для цього вам знадобляться наступні інгредієнти:

4 літри теплої води 2 столові ложки соди Рукавичка для пілінгу або пемза Зволожуючий крем Ефірна олія лаванди (за бажанням)

Ось як приготувати й використовувати цей засіб:

Додайте харчову соду до теплої води й ретельно розмішайте, доки вона повністю не розчиниться. Щоб насолодитися приємним ароматом і створити справжню атмосферу спа, можна додати кілька крапель ефірної олії лаванди.

Помістіть ноги у ванну з розчином і тримайте їх там протягом 15-20 хвилин. Цей процес дозволить активним інгредієнтам засобу проникнути в шкіру ніг.

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Після ванни візьміть рукавичку для пілінгу, мочалку або пемзу і ретельно помасажуйте потріскані ділянки ніг, щоб видалити ороговілу шкіру. Цей крок допоможе відновити гладкість шкіри.

Після пілінгу нанесіть щедрий шар зволожуючого крему, який містить гліцерин. Як альтернативу, ви можете використовувати невелику кількість кокосової олії або вазеліну для зволоження ніг.

Щоб зберегти вологу і забезпечити кращий ефект, надягніть на ступні бавовняні шкарпетки. Якщо ви робите цей процес перед сном, спіть у шкарпетках, щоб забезпечити додаткове зволоження і покращення стану шкіри ніг.

Цей домашній метод лікування ніг має розслаблюючий ефект і рекомендується використовувати після напруженого робочого дня. Початково рекомендується проводити цю процедуру один або два рази на тиждень, але як тільки стан вашої шкіри покращиться, ви можете зменшити частоту до двох разів на місяць протягом всього літнього періоду.

Якщо ви бажаєте досягти більш інтенсивного ефекту, можете приготувати густу пасту з харчової соди і невеликої кількості води. Перед використанням пемзи обережно потріть потріскані ділянки ніг цією пастою. Цей додатковий крок допоможе вам позбутися від надмірної ороговілої шкіри й покращить ефективність лікування.

Не панікуйте, якщо ваші ноги зараз виглядають не так, як ви бажаєте. З використанням цього простого рецепта ви зможете відновити красу і здоров'я своїх ніг.

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