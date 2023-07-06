Пяточки будут мягкими и гладкими, как у малышей: помогут сода и лаванда

Время от времени даже если вы регулярно ходите на педикюр, пятки могут становиться сухими и потрескавшимися. Если лишних денег для посещения салона нет, можно провести процедуру самостоятельно.

Чтобы обеспечить вашим ступням гладкость и красоту, предлагаем простую домашнюю процедуру, которая поможет вам быстро добиться желаемого результата.

Для этого вам понадобятся следующие ингредиенты:

4 литра теплой воды 2 столовые ложки соды Перчатка для пилинга или пемза Увлажняющий крем Эфирное масло лаванды (по желанию)

Вот как приготовить и использовать это средство:

Добавьте пищевую соду в теплую воду и тщательно размешайте, пока она полностью не растворится. Чтобы насладиться приятным ароматом и создать подлинную атмосферу спа, можно добавить несколько капель эфирного масла лаванды.

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Поместите ноги в ванночку с раствором и держите их там в течение 15-20 минут. Этот процесс позволит активным ингредиентам средства проникнуть в кожу ног.

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После ванны возьмите перчатку для пилинга, мочалку или пемзу и тщательно помассируйте потрескавшиеся участки ног, чтобы удалить ороговевшую кожу. Этот шаг поможет восстановить гладкость кожи.

После пилинга нанесите щедрый слой увлажняющего крема, содержащий глицерин. В качестве альтернативы вы можете использовать небольшое количество кокосового масла или вазелина для увлажнения ног.

Чтобы сохранить влагу и обеспечить лучший эффект, наденьте на ступни хлопчатобумажные носки. Если вы делаете этот процесс перед сном, спите в носках, чтобы обеспечить дополнительное увлажнение и улучшение состояния кожи ног.

Этот домашний метод лечения ног оказывает расслабляющий эффект и рекомендуется использовать после напряженного рабочего дня. Первоначально рекомендуется проводить эту процедуру один или два раза в неделю, но как только состояние вашей кожи улучшится, вы можете снизить частоту до двух раз в месяц в течение всего летнего периода.

Если вы хотите добиться более интенсивного эффекта, можете приготовить густую пасту из пищевой соды и небольшого количества воды. Перед использованием пемзы осторожно потрите потрескавшиеся участки ног этой пастой. Этот дополнительный шаг поможет вам избавиться от чрезмерной ороговевшей кожи и улучшит эффективность лечения.

Не паникуйте, если ваши ноги сейчас выглядят не так, как вы хотите. С использованием этого простого рецепта вы сможете восстановить красоту и здоровье своих ног.

Предлагаем узнать о процедуре дермапланинг, которая является популярной в Азии. Несмотря на то, что этот метод не новый, он все еще пользуется большой популярностью и успешно конкурирует с другими косметическими услугами.

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