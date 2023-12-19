Працівник ТЦК хизується своїм лакшері відпочинком на пляжі Домінікани: в мережі скандал

В Україні триває війна, але, схоже, для деяких працівників ТЦК вона не перешкода для розкішного відпочинку. Олег Яцюченко, працівник районного центру комплектування на Тернопільщині, опублікував у своєму Instagram фото з відпочинку на пляжах Домініканської республіки.

На фото Яцюченко зображений разом із жінкою на пляжі. Він одягнений у плавки та сонцезахисні окуляри, а його супутниця – у купальник. Про скандал пише ТСН.

Читайте також: "Антитіла" відмовили незрячому військовому

Після того, як фото з'явилися в мережі, в Україні виник скандал. Користувачі соцмереж обурилися, що працівник ТЦК, який відповідає за мобілізацію чоловіків на фронт, дозволяє собі такий розкішний відпочинок під час війни.

"Як це так, що працівник ТЦК, який повинен мобілізувати чоловіків на фронт, сам відпочиває на пляжі Домінікани? Це просто цинізм", – написав один з користувачів.

"Це приниження всіх тих, хто воює на фронті. Нехай Яцюченко сам йде воювати, а не їздить відпочивати", – додав інший.

Керівництво ТЦК відреагувало на скандал, заявивши, що Яцюченко виїхав за кордон законно. Однак це не заспокоїло обурювану громадськість.

"Чому працівник ТЦК може дозволити собі відпочинок на дорогому курорті під час війни, а звичайні українці не можуть навіть виїхати за кордон?" – запитують користувачі соцмереж.

Цей випадок – не перший, коли працівники ТЦК потрапляють у скандали, пов'язані з розкішним життям. Так, у 2022 році в Одесі був затриманий військком, який за підозрою у хабарництві придбав 188 мільйонів гривень і елітну нерухомість в Іспанії.

Нещодавно в Києві був затриманий начальник одного з військових комісаріатів, який вимагав від чоловіків гроші за те, щоб не відправити їх на фронт.

Раніше на Закарпатті депутат підірвав гранати у будівлі, постраждали 26 людей.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!