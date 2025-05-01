Роботодавці можуть отримати до 120 000 грн компенсації: за що держава виплачує кошти

У 2025 році в Україні було розширено державну програму підтримки роботодавців, які забезпечують працевлаштування людей з інвалідністю. Тепер право на отримання компенсацій мають не тільки підприємства, а й фізичні особи-підприємці та самозайняті громадяни з інвалідністю.

Витрати на облаштування робочого місця – зокрема на спеціалізовані меблі, освітлювальні прилади, обладнання, інструменти та інші допоміжні засоби – підлягають компенсації. Про це йдеться на порталі "Дія.Бізнес", інформує "24 Канал".

Сума компенсації визначається відповідно до групи інвалідності працівника:

до 120 тисяч гривень – за працевлаштування особи з інвалідністю I групи;

до 80 тисяч гривень – за працівника, що має II групу інвалідності.

Ще одна зміна – компенсацію тепер можуть отримати і за ветеранів з інвалідністю, які повернулися на своє колишнє місце роботи. Раніше така виплата надавалася виключно у разі нового працевлаштування.

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Як подати заявку на отримання компенсації

Подати заявку можна дистанційно через портал "Дія" або особисто, звернувшись до найближчого центру зайнятості.

Для цього потрібно увійти в систему, заповнити форму, додати необхідні документи (що підтверджують факт працевлаштування, наявність інвалідності та придбання обладнання), а також підписати заяву за допомогою електронного підпису.

Заявку розглядають до 10 робочих днів, після чого протягом 5 днів здійснюється виплата.

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