'Радість і перемогу – ось, що він принесе': Буданов поділився прогнозом на 2023 рік

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов поділився прогнозом на 2023 рік. За його словами, новий рік може стати переможним для нашої країни.

Зокрема, гарних новин варто чекати у другій половині 2023 року. Про це Буданов сказав у ефірі телемарафону.

"Радість і перемогу – ось, що він нам принесе", – сказав він.

Очільник розвідки зазначив, що хороші новини також можуть порадувати українців уже у середині року.

"Є певний набір факторів, певні алгоритми, які задіяні вже, і, спираючись на це, я роблю висновки", – пояснив Буданов.

Водночас він додав, що перемогою для України буде вихід на кордони 1991 року. Втім, це не буде закінченням усіх процесів, оскільки вони "ще будуть досить довготривалі".

Нагадаємо, раніше глава Міноборони України Олексій Резніков розповів про підготовку українських військових до наступного можливого наступу окупантів. За його словами, наша країна готова до будь-яких сценаріїв розвитку подій на фронті.

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