Ракетна атака росіян на багатоповерхівку у Покровську: зросла кількість жертв, 67 постраждалих (фото, відео)

Ближче до ночі 7 серпня російські війська вдарили ракетами по житлових будинках Покровська Донецької області. Наразі відомо, що унаслідок атаки загинули 7 людей, а 67 дістали поранення.

Нові цифри зранку 8 серпня повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, розбір завалів триває, тож кількість жертв може зрости.

"Загинуло 7 осіб. 67 поранено, з них – 29 працівників поліції, 7 рятувальників та 2 дітей. Відновлюємо розбір завалів. Вночі були змушені призупинити роботи через високу загрозу повторних обстрілів", – зауважив Клименко.

Раніше стало відомо, що унаслідок ракетного обстрілу по Покровську загинув 52-річний Андрій Омельченко – полковник служби цивільного захисту, заступника начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС України у Донецькій області.

Нагадаємо, про ракетний обстріл Покровська стало відомо уночі 7 серпня. росіяни завдали двох ударів по центру міста з інтервалом у кілька десятків хвилин. Пошкодили 9-ти та 5-поверхівки, житлові будинки у приватному секторі, готель, заклади харчування, магазини, адміністративні будівлі.

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